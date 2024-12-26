Роструд оштрафовал владельца затонувшего танкера "Волгонефть 212"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роструд оштрафовал ООО "Кама Шиппинг" – владельца танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря, за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает Госинспекция труда в Пермском крае (территориальное подразделение Роструда).

"В ходе расследования установлены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в непроведении для экипажа танкера обучения по охране труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. За выявленные нарушения ООО "Кама шиппинг" привлечено к административной ответственности в виде штрафа", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя краевой инспекции Роструда Государственной инспекции труда в Пермском крае Павла Бахтагареева.

Сообщается также, что члены семьи погибшего при крушении судна члена экипажа получат единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор региона ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.

Судно "Волгонефть 212" построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса "река-море" грузоподъемностью 4,8-5 тыс. тонн, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.