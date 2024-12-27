Заградительную дамбу от мазута увеличат возле озера Соленое на Кубани

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Возведенная ранее для защиты озера Соленое от новых выбросов мазута дамба будет увеличена в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил глава районной администрации Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

"Продолжаются работы по защите природного гидрологического памятника регионального значения - озера Соленого. Исходя из погодных условий, принято решение увеличить возведенную там ранее из мешков с песком заградительную дамбу", - написал Бабенков.

Он отметил, что с раннего утра ведется обследование береговой линии, в том числе в труднодоступных местах на предмет обнаружения новых выбросов мазута на берег.

"Шесть мониторинговых групп ежедневно осматривают прибрежную зону, по результатам оценки территорий распределяются волонтерские команды для уборки. На данный момент новых выбросов не обнаружено", - добавил Бабенков.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры полностью очистили озеро Соленое от мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 35 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. В четверг, 26 декабря, правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.