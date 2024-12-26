Города и районы Кубани будут отправлять представителей чистить от мазута пляжи

За администрациями закрепили конкретные участки для очистки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае города и районы региона получили постоянно закрепленные за ними участки загрязненных мазутом пляжей Анапы и Темрюкского района, администрации будут отправлять на эти работы представителей, сообщил оперштаб Кубани по ликвидации последствий бедствия.

"Города и районы региона получили постоянное закрепление за участками пляжей (Анапы и Темрюкского района - ИФ), которые им необходимо привести в порядок. Из каждого муниципалитета приехали не менее 100 человек, всего - больше 4 тыс. представителей администраций районов, сельских поселений, муниципальных учреждений и предпринимателей", - говорится в сообщении.

Они продолжат работу до полной ликвидации загрязнения.

Ранее в этот день Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС Александра Куренкова направить федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута. Правкомиссия под руководством Куренкова ввела в регионе режим ЧС федерального значения.

Вечером 26 декабря Кондратьев сообщил, что за сутки сотрудники МЧС и волонтеры собрали 5 тысяч тонн грунта с нефтепродуктами на анапском и темрюкском побережьях.

"Сотрудники МЧС и всех муниципалитетов края, спасатели, волонтеры сегодня весь день продолжали собирать грунт с нефтепродуктами на анапском и темрюкском побережьях. Общими усилиями за сутки убрали около 5 тысяч тонн загрязненного песка, а всего с начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 35 тысяч тонн", - написал он в Telegram.

На полигоны временного хранения вывезли 28 тысяч тонн загрязненного песка. Для этой работы привлекли 700 единиц техники.

На сегодняшний день общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.