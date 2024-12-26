Поиск

Города и районы Кубани будут отправлять представителей чистить от мазута пляжи

За администрациями закрепили конкретные участки для очистки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае города и районы региона получили постоянно закрепленные за ними участки загрязненных мазутом пляжей Анапы и Темрюкского района, администрации будут отправлять на эти работы представителей, сообщил оперштаб Кубани по ликвидации последствий бедствия.

В РоссииВ Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от мазута птицЧитать подробнее

"Города и районы региона получили постоянное закрепление за участками пляжей (Анапы и Темрюкского района - ИФ), которые им необходимо привести в порядок. Из каждого муниципалитета приехали не менее 100 человек, всего - больше 4 тыс. представителей администраций районов, сельских поселений, муниципальных учреждений и предпринимателей", - говорится в сообщении.

Они продолжат работу до полной ликвидации загрязнения.

Ранее в этот день Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС Александра Куренкова направить федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута. Правкомиссия под руководством Куренкова ввела в регионе режим ЧС федерального значения.

Вечером 26 декабря Кондратьев сообщил, что за сутки сотрудники МЧС и волонтеры собрали 5 тысяч тонн грунта с нефтепродуктами на анапском и темрюкском побережьях.

"Сотрудники МЧС и всех муниципалитетов края, спасатели, волонтеры сегодня весь день продолжали собирать грунт с нефтепродуктами на анапском и темрюкском побережьях. Общими усилиями за сутки убрали около 5 тысяч тонн загрязненного песка, а всего с начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 35 тысяч тонн", - написал он в Telegram.

На полигоны временного хранения вывезли 28 тысяч тонн загрязненного песка. Для этой работы привлекли 700 единиц техники.

На сегодняшний день общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 – 26 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Вениамин Кондратьев МЧС Анапа Краснодарский край Темрюкский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от мазута птиц

В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от мазута птиц
Авиакатастрофа в Актау

Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года

Иностранцы без визы с января смогут оставаться в России до 90 суток в течение года

Путин исключил продление контракта о транзите газа через Украину до конца 2024 года

Военная операция на Украине

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, РТС - на 1,6%

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси
Разлив мазута в Керченском проливе

Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе

Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе

"Газпром" в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе76 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау47 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов176 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5602 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });