Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и автовоз столкнулись во вторник в Бузулукском районе Оренбургской области, есть жертвы и пострадавший, сообщает региональное УМВД.

"В результате ДТП погибли четыре человека - водитель и пассажиры автомобиля "Шевроле Круз". Несовершеннолетний ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.

Авария произошла в районе села Алдаркино.

По данным полиции, легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автовозом.

Причины автомобильной аварии устанавливаются.

Позже во вторник пресс-служба киргизского МИД сообщила, что погибшие являются гражданами Киргизии.