Песков заявил, что сообщений о нарушении гуманитарного перемирия в Алешках нет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сообщений о нарушении гуманитарного перемирия в Алешках к настоящему моменту не поступало, и это позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет сообщений о нарушении, это позитивно", - сказал он в комментарии информационной службе "Вести".

Песков выразил надежду, что гуманитарная операция в Алешках пройдет безопасно и без провокаций.

"Собственно, непосредственно сама гуманитарная операция вот будет завтра-послезавтра, ну, на днях она будет. Будем надеяться, что она пройдёт безопасно, что не будет никаких провокаций", - сказал Песков в интервью ИС "Известия".

"Главное, что в результате те жители Алёшек, которые хотят покинуть этот населённый пункт, смогут это сделать", - отметил он.

Во вторник, 27 октября, Минобороны России сообщило, что российская армия прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в Алешках.