Реальные располагаемые доходы населения РФ в III квартале выросли на 3,4%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2026 года составил 3,4% в годовом сравнении после уточненных 3,0% во II квартале и 2,6% в I квартале, говорится в докладе Росстата.

За январь-сентябрь 2026 года реальные располагаемые доходы выросли на 3,0%.

Как сообщалось, в целом за 2025 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения РФ на уровне 7,4%.

Минэкономразвития РФ, согласно сентябрьскому макропрогнозу, ожидает роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2026 году на 1,0%, но, очевидно, эти ожидания после уточнения данных за полугодие сильно занижены.