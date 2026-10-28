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Что произошло за день: среда, 28 октября

Авиасбор с 2027 года, трехсторонние переговоры без Европы и железнодорожная катастрофа в Испании

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году: на внутренних рейсах он составит 500 руб., на международных - 1 тыс. руб. Мера направлена на "компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации" 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300.

- Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря. Программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года.

- Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее канал Euronews сообщал, что ЕС хотел бы принять участие в трехсторонних переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

- Госорганы должны иметь возможность влиять на работу соцсетей в своих странах для обеспечения безопасности, считает Владимир Путин. В подтверждение своих слов он привел пример прокатившихся по Франции беспорядков. Он также отметил, что происходившие на улицах Ирана события в момент развития кризиса в значительной степени были инициированы в соцсетях, которыми иранские власти не управляли.

- Ozon отразил 30,1 млрд рублей резервов по убыткам из-за атак БПЛА на логообъекты. С августа 2026 года на 11 логистических объектах Ozon произошли возгорания разной степени в результате атак БПЛА.

- Бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару прилетел в Майами из Эквадора, сообщает агентство EFE. Согласно его информации, Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми сначала направился в Аргентину, затем – в Эквадор, а уже оттуда – в США.

- Два высокоскоростных пассажирских поезда столкнулись в Испании. Один из поездов врезался в хвост стоявшего перед ним состава. По последним данным, погибли 64 человека.

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Что произошло за день: среда, 28 октября

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