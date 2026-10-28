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На переговорах РФ-США-Украина в Абу-Даби обсудят взаимные гарантии безопасности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Взаимные гарантии безопасности станут предметом обсуждения на трехсторонней встрече Россия-США-Украина, которая планируется в ноябре в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гарантии безопасности могут и должны быть взаимными. И имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби", - сказал Песков в интервью "Известиям".

При этом пресс-секретарь главы российского государства обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что такие гарантии безопасности при урегулировании должны быть и у России.

"Он говорит, что у России тоже должны быть гарантии безопасности при урегулировании. Это правильный подход", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков Украина США
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