Пять человек погибли в ДТП в Оренбургской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области. Об этом сообщает в субботу пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, в 17:27 (15:27 по Москве) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 "Урал" при подъезде к Оренбургу вблизи поселка Переволоцкий. В результате аварии погибли пять человек, говорится в сообщении.

Привлечены специалисты скорой помощи и ГИБДД.

На месте организовано реверсивное движение.