СКР сообщил о гибели журналиста в Донецкой народной республике

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следователи приступили к расследованию убийства корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в Донецкой народной республике, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР) в воскресенье.

По факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов возбуждено уголовное дело по статье 105,167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества), говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, "вечером 4 января украинские вооруженные формирования атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата гражданский автомобиль, который находился на автодороге Донецк - Горловка в районе поселка Красный Партизан в ДНР".

"В результате от полученных ранений скончался корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов и были ранены четверо представителей СМИ", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, СКР "принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению".