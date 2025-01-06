Морспасслужба собрала 25 тонн нефтеводяной смеси в акватории Керченского пролива

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы за время ликвидации ЧС в акватории Керченского пролива собрали 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщил оперштаб Краснодарского края в понедельник.

"Пятна нефтепродуктов в воде обнаружили во время контрольного облета акватории вблизи побережья Анапы 5 января, результаты подтвердил мониторинг, который провели с катера. Все данные передали в Морспасслужбу, которая в ночь с 5 на 6 января приступила к сбору нефтепродуктов и обработке сорбентами масляных пятен. Всего за время ликвидации ЧС в акватории Керченского пролива собрали 25 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные нефтяные пятна обрабатывают сорбентами. Это позволит ликвидировать загрязнения в воде и предотвратить выброс нефтепродуктов на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 102 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.