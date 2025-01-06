Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом

Чомги в инновационном ветеринарном центре в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 5,6 тыс. птиц спасли в Краснодарском крае от загрязнения мазутом после крушения танкеров, сообщает в понедельник краевое ГУ МЧС России.

"В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5,6 тыс. пернатым", - говорится в сообщении.

Как сообщил оперштаб Кубани, в частности, около 1 тыс. птиц приняли в краснодарском "Сафари-парке".

"Птицы поступают уже три недели ежедневно. В основном - из Анапы. Их к нам везут автобусами. Приехали уже больше 1 тыс. пернатых", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "Сафари-парка" Кристина Ханаху.

По ее словам, около 245 птиц уже выпущены обратно в дикую природу.

"Орнитологи и ветеринарные врачи подтвердили, что пернатым больше не грозит опасность. Здесь, на реке Кубани, старые лысухи сразу примкнули к своим сородичам - теперь им будет легче переносить реабилитацию", - отметила Ханаху.

Она добавила, что парк готов принять еще 600 птиц.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 102 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.