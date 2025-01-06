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Пятна нефтепродуктов обнаружили на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крупные и мелкие пятна нефтепродуктов обнаружены во время мониторинга пляжей и акватории 5 января на участие от Центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Необходимо максимально собрать их еще в воде. Кроме того - стоит задача еще нарастить группировку сил и средств, чтобы в ближайшие 2-3 дня вывезти загрязненный грунт, накопленный на пляжах", - сообщил первый вице-губернатор края Игорь Галась, слова которого приводятся в сообщении.

Морспасслужба в течение ночи проводила работы в акватории шестью судами с прожекторами, выявленные пятна нефтепродуктов обработали сорбентом. Утром 6 января количество судов, задействованных в этой работе, увеличилось до 10.

В работах по расчистке пляжей участвуют 8,5 тыс. человек, включая представителей муниципалитетов, казаков, специалистов МЧС, волонтеров.

В сообщении отмечается, что одной из важных задач является увеличение инженерной техники - самосвалов, экскаваторов, погрузчиков и вездеходов. Последние особенно важны для работ на тех пляжах, где застревает остальная техника. Это - около 20 км пляжей от села Витязево до станицы Благовещенской и от станицы Благовещенской далее в сторону Бугазской косы.

С утра 6 января в работах задействованы 180 самосвалов. Также к работе приступили 22 вездехода. Общее количество инженерной техники, участвующей в очистке прибрежной полосы - 600 единиц. Работа по привлечению дополнительной техники продолжается.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 102 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 06 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Витязево
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