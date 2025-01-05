Порядка 102 тыс. тонн грунта с мазутом собрано на черноморском побережье Кубани

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей черноморского побережья Краснодарского края собрано и вывезено более 102 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в воскресенье.

Как он написал в своем телеграм-канале, 8,5 тыс. человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье - в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны.

Кондратьев отметил, что на площадку временного хранения в хутор Воскресенский отправили 68 тыс. тонн песка с мазутом.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.