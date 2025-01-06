Почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Керченском проливе обследовано 1 тыс. 86,3 кв. км, очищено 35,75 тыс. кв. метров акватории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анапе и Темрюкском районе собрано более 102 тысяч тонн загрязненного грунта. Совершено 3,854 тыс. рейсов грузовой техники по вывозу загрязненного грунта.

В круглосуточном режиме осуществляется работа площадки временного накопления загрязненного грунта.