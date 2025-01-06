Поиск

Почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Керченском проливе обследовано 1 тыс. 86,3 кв. км, очищено 35,75 тыс. кв. метров акватории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анапе и Темрюкском районе собрано более 102 тысяч тонн загрязненного грунта. Совершено 3,854 тыс. рейсов грузовой техники по вывозу загрязненного грунта.

В круглосуточном режиме осуществляется работа площадки временного накопления загрязненного грунта.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 06 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом
Военная операция на Украине

Российская армия взяла под контроль город Курахово в Донбассе

У православных верующих наступил рождественский сочельник

У православных верующих наступил рождественский сочельник

Семь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Выброс мазута впервые зафиксировали на территории Судака

Разлив мазута в Керченском проливе

Порядка 102 тыс. тонн грунта с мазутом собрано на черноморском побережье Кубани

Разлив мазута в Керченском проливе

В Севастополе собрали уже более 80 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе собрали уже более 80 тонн загрязненного мазутом грунта
Разлив мазута в Керченском проливе

Фрагменты нефтепродуктов нашли на морском дне возле пляжа в районе Анапы

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе143 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5657 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });