Режим ЧС муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма из-за мазута

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на территории Евпатории и Сакского района Крыма из-за выбросов мазута на побережье, сообщила пресс-служба МЧС республики в четверг.

Выбросы нефтепродуктов с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров впервые обнаружили в Евпатории и Сакском районе 7 января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 265,2 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,7 тыс. км побережья, очищено 84,5 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.