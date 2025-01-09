Поиск

Режим ЧС муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма из-за мазута

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на территории Евпатории и Сакского района Крыма из-за выбросов мазута на побережье, сообщила пресс-служба МЧС республики в четверг.

Выбросы нефтепродуктов с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров впервые обнаружили в Евпатории и Сакском районе 7 января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 265,2 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,7 тыс. км побережья, очищено 84,5 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 09 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков считает, что Армения не сможет быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

Песков считает, что Армения не сможет быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС
Разлив мазута в Керченском проливе

Очистка пляжей от мазута в Анапе пройдет на 11 основных участках

Очистка пляжей от мазута в Анапе пройдет на 11 основных участках

Что произошло за день: среда, 8 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с черноморского побережья Кубани

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Режим ЧС введен в Энгельсе из-за пожара на предприятии после атаки БПЛА

Разлив мазута в Керченском проливе

Пляжам на Кубани угрожает оседание мелкой мазутной крошки

Пляжам на Кубани угрожает оседание мелкой мазутной крошки
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму выявлено семь участков разлива нефтепродуктов

Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб на Кубани отчитался о спасении 155 загрязненных мазутом птиц за сутки

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе173 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5667 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });