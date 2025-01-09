Выбросы мазута обнаружены на северо-западе Крыма

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Впервые выбросы мазута зафиксированы в Черноморском районе на северо-западе Крыма, сообщил в четверг глава районной администрации Александр Дудинов.

"На побережье в районе села Знаменское обнаружены единичные небольшие участки, загрязненные мазутом", - написал Дудинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что уборка загрязненного мазутом грунта уже идет.

Село Знаменское находится приблизительно в 50 километрах к северо-западу от Евпатории, где выбросы нефтепродуктов фиксируют с 7 января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 265,2 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,7 тыс. км побережья, очищено 84,5 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.