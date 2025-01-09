Путин считает недостаточными усилия по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "явно недостаточными" усилия по минимизации ущерба от разлива мазута в Керченском проливе.

"Из того что я вижу, и той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

По его словам, "сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки пришли к выводу, что эта работа должна вестись на федеральном (уровне - ИФ), потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию".

"Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте, и не на местном уровне, а чтобы возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы", - сказал Путин.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.