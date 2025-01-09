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Китайская Huajing построит в Подмосковье завод автокомпонентов за 5 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Китайская Huajing ("Хуацзин"), специализирующаяся на производстве деталей для грузовой прицепной техники, получила разрешение на строительство завода в Подмосковье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в четверг.

"Хуацзин" (...) приступает к строительству завода в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск. Соответствующее разрешение уже получено инвестором", - отмечают в ведомстве.

По словам зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьева, компания планирует запустить в "Есипово" серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники.

"Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года. Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. колодок", - цитирует Зиновьеву пресс-служба.

На первом этапе компания запустит цех по производству осей и цех по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции будет увеличена и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки.

"Хуацзин" была основана в 2002 году, занимается производством деталей для прицепов и полуприцепов. В группу компаний входит два завода в Китае и сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.

Huajing Московская область
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