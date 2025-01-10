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ФСБ сообщила о задержании 109 нелегальных "оружейников" в 40 регионах РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании 109 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 40 субъектах РФ, прекращена работа 38 подпольных мастерских по переделке оружия.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Операция проводилась в Москве, Донецкой народной республике, республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях.

Также оперативные мероприятия прошли в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.

В ходе обысков по адресам проживания нелегальных "оружейников" из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты).

По данным ФСБ, обнаружены также свыше 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и более 94 600 патронов различного калибра.

"Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе напомнили, что в 2022 году в УК РФ были внесены изменения, усиливающие ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия.

"Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 годам и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - заявили в ФСБ.

ФСБ
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