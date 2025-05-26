ФСБ сообщила о задержании 172 нелегальных "оружейников" в 58 регионах РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании 172 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 58 субъектах РФ, прекращена работа 62 подпольных мастерских по переделке оружия.

Спецоперация проводилась в марте и апреле, по адресам проживания "оружейников" были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сказали в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"В результате из незаконного оборота изъято 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, более 136 кг взрывчатых веществ (аммонал, гексоген, пластит, тротил, порох) и свыше 56 тысяч патронов различного калибра", - сообщили в ЦОС.

Была также прекращена работа 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.