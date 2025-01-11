Тихое море позволит собрать максимум мазута возле кормы "Волгонефти 239"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спокойное море и хорошая погода позволяют в субботу собрать максимум мазута возле танкера "Волгонефть 239" в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"Главное - что еще необходимо сделать, чтобы ускорить сбор и вывоз нефтепродуктов. Задача - 11 января, пока спокойное море и погода позволяет, собрать максимум. Тяжелая техника работает без остановки. Количество самосвалов утром увеличено до 30. Это позволило ускорить сбор нефтепродуктов с береговой линии", - говорится в сообщении.

За ночь расширили площадку для работы техники, проложили еще больше 10 метров в сторону кормы "Волгонефти 239". Теперь одновременно здесь собирают мазут два тяжелых гусеничных экскаватора.

Оперативно меняют и боновые заграждения вдоль береговой линии. Замазученные и уже теряющие эффективность собирают экскаватором и вместе с нефтепродуктами вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации. Вместо них параллельно растягивают новые боны, сдерживая распространение мазута по акватории, добавили в оперштабе региона.Накануне в районе кормовой части танкера "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв.м.