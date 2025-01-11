Тихое море позволит собрать максимум мазута возле кормы "Волгонефти 239"
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спокойное море и хорошая погода позволяют в субботу собрать максимум мазута возле танкера "Волгонефть 239" в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.
"Главное - что еще необходимо сделать, чтобы ускорить сбор и вывоз нефтепродуктов. Задача - 11 января, пока спокойное море и погода позволяет, собрать максимум. Тяжелая техника работает без остановки. Количество самосвалов утром увеличено до 30. Это позволило ускорить сбор нефтепродуктов с береговой линии", - говорится в сообщении.
За ночь расширили площадку для работы техники, проложили еще больше 10 метров в сторону кормы "Волгонефти 239". Теперь одновременно здесь собирают мазут два тяжелых гусеничных экскаватора.
Оперативно меняют и боновые заграждения вдоль береговой линии. Замазученные и уже теряющие эффективность собирают экскаватором и вместе с нефтепродуктами вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации. Вместо них параллельно растягивают новые боны, сдерживая распространение мазута по акватории, добавили в оперштабе региона.Накануне в районе кормовой части танкера "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв.м.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.
Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.