В МВД разъяснили порядок предъявления водительских прав в электронном виде

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России разъяснили порядок предъявления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в электронном виде.

"В случаях, если предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией сведений из водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства невозможно, обязанность передавать для проверки сотруднику полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе сохраняется", - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полиции отметили, что полноценная реализация альтернативной возможности предъявления водительских документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой интернет-связи. Вместе с тем такие условия могут быть локально затруднены из-за отсутствия интернета на отдельных участках автомобильных дорог и населенных пунктов.

В связи с этим МВД России рекомендует водителям иметь при себе водительские документы в бумажном виде.

"Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи", - сказала Волк.

Изменения, позволяющие водителям предъявлять сотрудникам полиции сведения о своих водительских документах в электронном виде при помощи многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджера Мах), были внесены в Правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 28 августа.