Пошлина на ввоз недружественных деликатесов с января может составить 15%

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на ввоз в Россию деликатесов из недружественных стран с 1 января 2027 года может составить 15%, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы предложили (ставку в - ИФ) 15%", - сказал он. Соответствующее предложение направлено в таможенную подкомиссию, которая его рассмотрит. Оно учитывает в том числе предложения, звучавшие от сенаторов и депутатов Госдумы.

По его словам, перечень продукции, поставки которой подпадут под эту пошлину, будет сформирован после обсуждения этого предложения на таможенной подкомиссии.

Отвечая на вопрос о том, сколько средств может поступить в бюджет от этого нововведения, Сазанов сказал, что их размер будет зависеть от того, какие товары "по результатам подкомиссии войдут в перечень".

Ранее Сазанов сообщал, что также будут подготовлены материалы для вынесения данного вопроса на обсуждение стран ЕАЭС, чтобы такие повышенные пошлины работали не только в России, но и в этих странах. Эти материалы будут направлены в комиссию ЕАЭС. "Это два параллельных процесса, они также в настоящее время идут", - говорил он.

Вопрос о необходимости уточнения ставок на ввозимые из недружественных стан деликатесы возник в Госдуме при обсуждении поправок в Налоговый кодекс (№ 617-9).