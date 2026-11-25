Минтранс заявил, что сроки восстановления автомобильной части Крымского моста называть рано

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, которая была атакована украинскими беспилотниками в ночь на 16 и 17 ноября, называть преждевременно, пока проводятся обследования повреждений, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

"На сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идёт соответствующее обследование, функционирует рабочая группа под руководством (вице-премьера - ИФ) Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений", - сказал Ядров журналистам в среду.

"Мы вчера опубликовали схемы движения для пассажиров и грузоперевозчиков в части логистики между Краснодарским краем и Крымом (...) Организованы различные варианты: от пригородных электричек и поездов дальнего следования до паромной переправы. В случае увеличения пассажиропотока будут назначены дополнительные поезда", - добавил Ядров.

Грузовое сообщение, по его словам, сохранено в прежнем объёме, логистические схемы налажены.

Крымский мост был атакован в ночь на 16 и 17 ноября, движение по его автомобильной части приостановлено. В ночь на 19 ноября атаке подверглась и железнодорожная часть транспортного перехода. После ремонтных работ движение поездов было восстановлено.

Власти Крыма и Севастополя сообщали, что перекрытие движения по мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров. Также сообщалось об организации сбора заявок для переправы легкового транспорта паромом через Керченский пролив.