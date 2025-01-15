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ФСБ узнала о предложении разведки Украины военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о совместной с Минобороны операции по пресечению разведывательной акции военной разведки Украины, представители которой предлагали российским военнослужащим покинуть свои позиции в Горловке в ДНР за деньги.

По данным ФСБ, представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в Горловке (ДНР).

"Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса",- сказали в ЦОС.

Там добавили, что в ходе проведения оперативных мероприятий были "вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ".

"Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что полученные средства были "направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО".

Представили ГУР предлагали деньги за оставление позиций в районе шахты имени Гагарина в окрестностях Горловки. Офицеру ВС РФ, который под контролем ФСБ вышел на связь с украинскими разведчиками, предлагали также выехать в Европу.

ФСБ опубликовала также переписки и записи звонков представителей ГУР российским военным, а также видео получения денег.

В ФСБ не раскрыли, когда проходила спецоперация

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