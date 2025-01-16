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РЖД приобрели на торгах бывший сервисный цех Siemens в Петербурге за 1,5 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дирекция скоростного сообщения (филиал РЖД) приобрела на торгах сервисный цех по ремонту и обслуживанию поездов в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга за 1,454 млрд рублей.

Согласно материалам ГИС "Торги", цех продан в рамках процедуры реализации арестованного имущества ООО "Сименс Мобильность"(подконтрольно германскому концерну Siemens).

В частности, на торгах реализовано нежилое здание общей площадью 12 262 кв. метров. Начальная цена торгов составляла 1,453 млрд рублей.

Siemens открыл сервисный цех на базе моторвагонного депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге в 2016 году. Инвестиции в проект составили 55 млн евро. Здесь осуществлялся капитальный ремонт и техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в круглосуточном режиме.

Цех включает три пути для проведения планового сервиса, крупных видов ревизий, в том числе с подъемом подвижного состава, пуско-наладки и высоковольтных испытаний. В депо созданы четыре рабочих уровня для синхронных работ и одновременного доступа к разным сторонам поезда: крышевому, боковому, подрамному оборудованию состава.

Сервисная площадка включает также цех колесных пар, на которой налажен ремонт комплектующих, в том числе колесных пар и тележек. На этой же площадке действовала лаборатория неразрушающего контроля. В депо функционировала камера для покраски вагонов и участок для мойки и пескоструйной обработки колесных пар и тележек.

В мае 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России.

Siemens Петербург РЖД Металлострой Колпинский район
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