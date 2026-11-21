ВС РФ нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и ВПК

Также, по данным Минобороны РФ, за сутки сбиты 464 украинских дрона

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по месту, где проходило совещание высокопоставленных представителей армии Украины и военно-промышленного комплекса, там присутствовали иностранные граждане, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Удару подверглось место "совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных", говорится в сообщении министерства.

Кроме того, как заявили в Минобороны, российские военные за сутки сбили 464 беспилотника самолетного типа ВСУ.