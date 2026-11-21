Проекты законов об аттестации для детей на семейном образовании вынесут на широкое обсуждение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Законопроекты об установлении обязанности прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, находящихся на семейном образовании, следует вынести на широкое обсуждение, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно поставим на отдельный контроль рассмотрение этих законопроектов. Попросим профильный комитет по просвещению, а также комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обсудить законопроекты в широких форматах прежде всего с родительским сообществом, у кого дети находятся на семейном обучении, педагогами, экспертами", - написал он в субботу в своем канале в Мах.

Володин отметил, что речь идет о двух законодательных инициативах, поступивших на рассмотрение в Госдуму: 1087178-8 (автор - Брянская областная Дума) от 03.12.2025; 1244361-8 (авторы - депутаты ГД А.В. Куринный, М.Н. Прусакова в период ее полномочий) от 26.05.2026. Оба законопроекта предлагают установление обязанности прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, находящихся на семейном образовании.

"Считаю этот вопрос важным не только для многих семей, дети в которых ушли на эту форму обучения, но и в целом для системы образования", - написал председатель Госдумы. Это - "вопрос чувствительный и затрагивает судьбы детей", добавил он и сообщил, что в Госдуме получают много обращений по теме возможного изменения законодательства о семейном образовании.

На начало 2025/2026 учебного года на семейном обучении находились почти 100 тысяч школьников; причины для перехода на него могут быть абсолютно разные, их много, также сообщил Володин.

По его мнению, прежде чем предлагать дополнительное регулирование, авторам проектов законов необходимо ответить на два вопроса: зачем и какая цель.

"Совершенно очевидно: нельзя идти по пути создания искусственных проблем детям, которые в силу разных обстоятельств ушли на семейное образование", - считает председатель Госдумы.