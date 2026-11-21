Атакованный БПЛА в Финском заливе сухогруз планирует возобновить движение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Атакованный БПЛА в Финском заливе российский сухогруз планирует возобновить движение по маршруту, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

"К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту", - говорится в сообщении.

Также Дрозденко добавил, что он находится в рабочем контакте с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Об атаке следующего в Калининград российского судна в нейтральных водах Финского залива со ссылкой на Дрозденко сообщалось днем в субботу.