БПЛА атаковали следовавшее в Калининград судно в нейтральных водах Финского залива

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Грузовое судно, следовавшее в Калининград, атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в субботу.

"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА", - написал он в своем канале в Max.

В настоящее время идет эвакуация экипажа. Последствия уточняются.

Дрозденко отметил, что всего за ночь над регионом было ликвидировано 80 БПЛА. Режим беспилотной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Ленинградскую область атаковали 73 БПЛА.