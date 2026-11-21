Лантратова обратится в структуры ООН в связи с ударами по жилым домам в ЛНР

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о намерении обратиться к Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с ударами по жилым домам в поселке Юбилейное (ЛНР).

"Уже готовим обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима против мирных граждан", - написала она в своем канале в мессенджере Max в субботу.

Лантратова выразила "глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате удара по жилым домам в поселке".

"Люди из разрушенных квартир лишились вещей и документов. На месте работает моя коллега, уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Вместе с региональными властями она решает вопросы размещения людей и оформления положенных выплат", - уточнила она.

Лантратова также пообещала направить гуманитарную помощь для пострадавших.