Татьяна Ким покинула должность гендиректора ООО "Вайлдберриз"

Татьяна Ким Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Основательница Wildberries Татьяна Ким перестала быть гендиректором юрлица ООО "Вайлдберриз". Согласно ЕГРЮЛ, с 19 ноября эту должность занимает Алексей Куликов, который также возглавляет несколько юрлиц, входящих в RWB (ООО "ВБ Инжиниринг", ООО "АПР-Сити/ТВД").

"Компания ООО "Вайлдберриз" с 2024 года входит в группу RWB (объединенная компания Wildberries-Russ - ИФ). Вся операционная деятельность перешла в RWB, основную компанию группы. Формировалась экосистема, приобретались новые компании и "Вайлдберриз" осталась владельцем некоторых активов группы, в связи с чем смена генерального директора - это действие, не влияющее на операционную деятельность компании. Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной компании.

Данные о структуре владения ООО "Вайлдберриз" и ООО "РВБ" теперь скрыты из ЕГРЮЛ.

19 ноября в ЕГРЮЛ отразилась информация о том, что ЗПИФы "Томь" и "Гало" стали владельцами в общей сложности 30% ООО "РВБ": "Томь" (находится под управлением АО "ГФТ ПИФ") получил 17,5% "РВБ", "Гало" (под управлением ООО "УК "Эмрис") получил 12,5% компании. Сообщалось, что в результате изменений, свои доли в ООО "РВБ" снизили компании ООО "Вайлдберриз" (с 65% до 45%) и ООО "Стинн" (с 35% до 25%).

В пресс-службе RWB изменение структуры владения RWB объясняли принятыми решениями "по оптимизации текущих активов в России и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей".

С 16 ноября Татьяна Ким находится под санкциями ЕС.