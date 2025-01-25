Самолет выкатился со взлетной полосы в Хабаровском крае

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 выкатился со взлетно-посадочной полосы перед взлетом, никто из пассажиров и экипажа не пострадал, сообщило в субботу Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел на посадочной площадке "Нелькан" в Аня-Майской районе Хабаровского края при разбеге перед взлетом.

Самолет Ан-24 следовал по маршруту Нелькан - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск.

Начата доследственная проверка.

Пресс-служба Росавиации уточнила, что самолет врезался в кусты. На борту находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров, которых планируют направить по месту назначения резервным бортом. Рейс назначен на 26 января.

Сейчас самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния.