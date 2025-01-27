В ГД пообещали рассмотреть проект об изменении порядка призыва на военную службу

Депутаты обсудят законопроект до старта весеннего призыва, заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Проект закона об изменении порядка призыва граждан на военную службу Госдума рассмотрит до старта весеннего призыва, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва мы его обязательно рассмотрим", - сказал Картаполов журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник, знакомый с правительственным проектом отзыва, сообщил "Интерфаксу", что правительство РФ планирует поддержать проект закона об изменении порядка призыва граждан на военную службу.

Соответствующий документ был утвержден в понедельник на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроектом предусматривается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения, отмечается в документе.

Предусматривается также возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Реализация положений законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, востребованных в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием и качественно повысить уровень организации призыва граждан на военную службу, говорится в документе.

Законопроект подготовлен Картаполовым.