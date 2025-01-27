Правительство поддержит законопроект об изменении порядка призыва на военную службу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство планирует поддержать проект закона об изменении порядка призыва граждан на военную службу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

Документ был утвержден 27 января на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроектом предусматривается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения.

Предусматривается также возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Реализация положений законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, востребованных в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием и качественно повысить уровень организации призыва граждан на военную службу, говорится в документе.

В проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказал собеседник агентства.

Законопроект подготовил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.