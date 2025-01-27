ФАС обязала "Просвещение" перечислить в бюджет РФ 2 млрд руб. незаконного дохода

Ведомство признало издательство нарушившим антимонопольное законодательство на рынке школьных учебников

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России признала издательство "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство на рынке школьных учебников; ведомство предписало снизить цены на учебники и перечислить в бюджет более 2 млрд рублей незаконно полученных средств.

"ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС в понедельник.

АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках по изданию школьных учебников ("русский язык", "история", "биология"), напомнили в ФАС.

Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. "Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень", - заключили в ведомстве.

В пресс-службе издательства, со своей стороны, отметили, что в течение последнего года "Просвещение" "находится в открытом и активном диалоге с ФАС".

"Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 гг., свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили там.

Позиция "Просвещения" относительно отсутствия в своих действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной, подчеркнули в издательстве.

"В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", - заявили в пресс-службе.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники.

"На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?", - сказала Матвиенко на заседании палаты.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

В ФАС тогда заявили, что изучат ценообразование на рынке учебников.