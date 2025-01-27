Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы.

Невский пятачок стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции по прорыву блокады в январе 1943 года.

Президент, традиционно посещающий в эти дни мемориальные комплексы, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны, возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Президент также посетил Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга - это самое большое кладбище жертв Великой Отечественной войны.

На территории в 26 гектаров в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 70 тысяч воинов - защитников города, там также находятся 6 тысяч индивидуальных воинских могил.

В одной из братских могил Пискаревского кладбища покоится родной брат президента - Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Путин почтил память брата, возложив букет красных роз, после этого он прошел по 300-метровой аллее от Вечного огня к монументу "Мать-Родина", где был установлен венок. Президент, преклонив колено, расправил ленты на венке.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее 3 миллионов человек. За годы блокады погибли около 1 млн человек. На Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.