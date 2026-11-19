Число пострадавших от атаки на Курск выросло до 13 человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших при массированной атаке украинских дронов на Курск утром в четверг.

"Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести. Всех остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по Курску ранения получили 11 человек.

По информации Хинштейна, зафиксировано повреждение 98 зданий, включая жилые многоэтажные и частные дома, административные здания, больницу, суд, библиотеку, а также 67 автомобилей.