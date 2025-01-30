ФСБ задержала на Ставрополье иностранца за подготовку подрыва поезда

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гражданин одного из государств Центральной Азии задержан в Ставропольском крае по подозрению в подготовке подрыва поезда, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержанный ФСБ иностранец является членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), он присягнул ей на верность, рассказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, мужчина "намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением "Кисловодск - Минеральные Воды".

В этих целях он провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства.

"После теракта фигурант планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды МТО", - отметили в ФСБ.

По месту проживания задержанного в Ессентуках обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.

По данному факту следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ.