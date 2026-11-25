Красная икра в октябре подорожала почти на 20%

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В октябре цены на красную икру по сравнению с сентябрем выросли на 19,8%, сообщил Росстат.

Это самые высокие темпы роста цен на рынке рыбо- и морепродуктов в минувшем месяце и второй показатель на продовольственном рынке после помидоров, которые за месяц подорожали на 21,8%.

По сравнению с сентябрем, когда подорожание составило 5,8%, рост цен существенно ускорился.

Как сообщалось, в 2026 году объем выловленных лососей составил всего около 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в 2025 году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тысяч тонн. Снижение вылова привело к сокращению производства икры и, соответственно, росту цен на нее.

Цены на другие виды рыбной продукции и морепродукты также выросли. В частности, на соленую, маринованную, копченую рыбу - на 4,8%, мороженую разделанную (кроме сельди) - на 2,3%, живую и охлажденную - на 0,7%, филе рыбное - на 2%, мороженые кальмары - на 1,9%, соленую сельдь - на 1,5%.

Рыбные консервы и копченые деликатесные продукты из рыбы подорожали на 1,3%, рыбные консервы в масле и соленое филе сельди - на 0,8%, рыбные консервы в томатном соусе и мороженые креветки - на 0,6%.