Южная часть Байкала этой зимой замерзнет позже обычного

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Южная часть озера Байкал в этом году замерзнет позже обычного, самый поздний период замерзания был зарегистрирован 3 февраля, в 2025 году это произойдет еще позднее, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Идет процесс замерзания льда на юге Байкала. Сейчас в Иркутске минус 30 градусов и даже ниже. Поэтому бесконечные вопросы о том, замерзнет Байкал или не замерзнет (закончатся). Замерзнет, но позже обычного", - сказал он.

Он уточнил, что самый поздний период замерзания Байкала был 3 февраля.

"В этом году позже будет. Но замерзнет обязательно юг", - добавил Вильфанд.

Он также сообщил о морозах на юге Сибири.

"Вот такая холодная, суровая погода сейчас в Сибири. В Иркутской, в Кемеровской областях, на юге Красноярского края. Там температура на 3-4 градуса ниже нормы, там 35-градусные морозы. А это все-таки даже для Сибири холодно, это же юг", - сказал ученый.

При этом выше нормы температура сохранится в регионах европейской части России и на Дальнем Востоке, однако отклонения от нормы будут меньше.