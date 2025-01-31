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Новые выбросы мазута выявлены на семи пляжах Кубани

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Муниципальные команды обнаружили новые незначительные повторные выбросы мазута на семи участках черноморского побережья Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники ликвидации ЧС в основном занимаются деликатной уборкой: просеивают песок специальными лопатами либо ситом, а также вручную собирают капли мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив
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