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В Кремле нет информации о возможном приезде в РФ соратника Трампа Стива Уиткоффа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле нет никакой информации относительно возможного приезда в Москву одного из ближайших соратников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, контактов с ним не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, никакой информации нет. Никаких контактов у нас не планируется", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения в телеграмм-каналах о том, что Уиткофф якобы прилетел в Москву. У представителя Кремля уточнили, планируются ли какие-либо контакты по украинскому вопросу.

"Мы говорили, что у нас идет по определенным каналам, по линии разных ведомств контакты осуществляются. Они интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация (президента США) налаживает свою деятельность в Вашингтоне. В данном случае по украинскому урегулированию - ничего", - сказал Песков.


Дмитрий Песков РФ США Стив Уиткофф Дональд Трамп
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