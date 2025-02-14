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Путин поддержал желание Развожаева пойти на выборы главы Севастополя в сентябре

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Севастополя Михаила Развожаева участвовать в выборах губернатора города в сентябре 2025 года.

"За последние годы сделано немало, если не сказать много. Сделано много под вашим руководством. Поэтому я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя, разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие", - сказал Путин в ходе встречи с Развожаевым в пятницу.

Президент отметил, что Севастополь всегда играл особую роль в жизни страны. "Севастополь - город, который фактически напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти. Его значение ничуть не меньше в современных наших условиях, может даже и больше", - сказал он.

Президент добавил: "Я вижу, что вы в рабочий процесс погружены, что называется, с головой, и что вы в материале по всем ключевым направлениям жизнедеятельности города, вникаете в каждый из вопросов. Я это вижу, вижу ваш стиль работы, он приносит результаты необходимые. Хочу пожелать вам удачи".



Владимир Путин Севастополь Михаил Развожаев
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