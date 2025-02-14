ЦБ готов вернуться к вопросу повышения ставки, если набранной жесткости ДКУ не хватит

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Набранной жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ) может быть достаточно для замедления инфляции в ближайшие месяцы, но если ее не хватит, то ЦБ готов вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться. Поэтому мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу повышения ставки на ближайшем заседании", - заявила она.

Ранее в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.