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Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры-демократы из 14 штатов США подали в суд на главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и президента США Дональда Трампа, утверждая, что полномочия Маска в агентстве противоречат Конституции страны, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

"Основатели нашей страны были бы возмущены (...) если бы узнали, что народ теперь подчиняется прихотям одного неизбранного миллиардера", - заявил генеральный прокурор штата Аризона Крис Мэйс.

Генеральные прокуроры утверждают, что Трамп нарушил положение Конституции о назначениях, создав DOGE, неофициальное правительственное агентство, без одобрения Конгресса и предоставив Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате.

Штаты, подавшие иск, хотят добиться судебного постановления, запрещающего Маску вносить изменения в государственное финансирование, расторгать контракты с федеральными служащими и многое другое.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала иск "продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа".

"Белый дом продолжит вести эти тяжбы в суде, и мы ожидаем, что нас оправдают", - говорится в её заявлении.

Этот иск - на данный момент последний в серии судебных исков против администрации Трампа по поводу DOGE. В четверг группа госслужащих подала иск, требуя запретить Маску и DOGE доступ к конфиденциальным данным и лишить его права увольнять федеральных служащих до тех пор, "пока назначение Маска не будет должным образом утверждено в соответствии с Конституцией США".

США DOGE Дональд Трамп Илон Маск
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