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Песков подчеркнул, что новые территории России никто никогда не распродаст

Песков подчеркнул, что новые территории России никто никогда не распродаст
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новые территории России никто и никогда не распродаст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так Песков ответил на вопрос, есть ли опасность, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем "распродаст" свою страну и она фактически перейдет "во владение США".

Дмитрий Песков Украина
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