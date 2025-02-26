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Что произошло за день: среда, 26 февраля

Арест вологодского вице-губернатора, право ФСБ создавать СИЗО и сверхурочный труд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции. Под стражу также заключен глава представительства региона Кирилл Бочаров. Их подозревают в вымогательстве у руководства одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах, а также общее покровительство.

- Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, намерен подписать с Украиной соглашение по редкоземельным металлам.

- ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе. Задержан уроженец Центральной Азии, который готовил атаки на объекты власти и правоохранительных органов.

- Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда. Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что бизнес обсуждает с властями увеличение продолжительности "сверхурочки" со 120 до 240 часов в год.

- В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО. Документ также предполагает передачу службе следственных изоляторов, за которые она отвечала раньше.

- ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции в России на конец марта до 10,6%. По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23%, в годовом выражении она выросла в район 10,1%.

- МОК принял отставку действующего президента организации Томаса Баха с поста члена комитета. Новый президент МОК будет избран 20 марта в Греции.

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