Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23%

В годовом выражении она выросла в район 10,1%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на продукты

За период с 18 по 24 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,0% (с 11 по 17 февраля - рост на 0,7%), в том числе на картофель - 3,1%, бананы - 2,0%, помидоры - 1,9%, капусту - 1,5%, морковь - 0,9%, яблоки - 0,8%, лук и свеклу - 0,6%. Снизились цены на огурцы - на 1,4%.

С 18 по 24 февраля существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 1,2%, говядину, молоко пастеризованное, чай черный, печенье и водку - на 0,6%, баранину, творог и соль - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,6%, мясо кур и гречку - на 0,4%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на плиты ДСП - на 0,4%. Снизились цены на электропылесосы - на 0,9%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 24 февраля на уровне 10,07%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 18 по 24 февраля 2025 года инфляция составила 0,23%. Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,35% (после 0,25% неделей ранее). На плодоовощную продукцию цены выросли на 0,97% (после 0,71%), на остальные продовольственные товары - на 0,29% (0,21%). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01% (после роста на 0,06%). В секторе услуг рост цен составил 0,30% (после 0,15%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ оставил прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.